Демограф назвал рекордно высоким количество бездетных россиянок

На сегодняшний день к 45–49 годам, которые считаются завершением репродуктивного возраста, 10% женщин в России остаются без детей. Это рекордный для РФ показатель, отметил демограф Владимир Тимаков. Одной из причин сложившейся ситуации он в беседе с kp.ru назвал увеличившиеся число абортов.

Несмотря на рост количества бездетных россиянок, только 2,4% женщин и 3,5% мужчин в РФ заявили, что не хотели бы иметь детей. Из этого следует вывод, что на этот шаг они не решаются в силу других причин и обстоятельств, отмечают эксперты. Помимо бесплодия, с которым сталкивается каждая пятая российская пара, значение имеют число абортов, считает Тимаков.

«То, что 10% женщин к концу репродуктивного возраста остаются бездетными, для России рекордно высокий показатель, хотя по европейским меркам это немного», — подчеркнул он. — «Одна из причин женского бесплодия — аборты, особенно в раннем возрасте».

Решением этой проблемы, по его мнению, могла бы стать работа по пропаганде об их вреде. Жителям нужно объяснять, какими последствиями грозит этот шаг в будущем, распространять информацию о безопасных половых отношениях среди молодежи — делать это важно еще с выпускных классов, подчеркнул демограф.

Что касается запрета абортов, то эта мера не поможет в решении демографического кризиса, а только ухудшит ситуацию, подчеркнула в беседе с изданием акушер-гинеколог, психолог-сексолог Динара Березина. Этот шаг чреват тем, что аборты «уйдут в подполье», а здоровье и жизнь женщин попадет под угрозу, подчеркнула она.

«Эта мера слишком агрессивна, она не поможет поправить демографическую ситуацию», — заключила врач.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что если в России будет утвержден полный запрет абортов в стране, то демографическая ситуация все равно не улучшится – это подтверждает опыт европейских стран, где при такой норме рождаемость остается очень низкой.

Ранее в РПЦ назвали кринжем предложение депутата о мини-юбках для повышения демографии.