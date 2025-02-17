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Уличенный в езде без прав водитель приехал на допрос в полицию за рулем своей машины

Поляк, пойманный на вождении без прав, приехал на допрос за рулем машины
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Global Look Press

Жителя Польши, пойманного на вождении без прав, задержали за рулем автомобиля, сообщили в полиции Славенского повята.

Недавно 56-летнего жителя Славенского района вызвали в районное отделение полиции, где его должны были допросить, так как незадолго до этого поймали за рулем автомобиля без прав. Мужчина дал объяснения и покинул полицейский участок, но через несколько минут его задержали сотрудники дорожного патруля.

Документов при себе у водителя не оказалось, и он признался, что возвращался с допроса по поводу несанкционированного вождения. На него вновь составили протокол об управлении транспортным средством без разрешения. Теперь поляку грозит крупный штраф и запрет на вождение в течение нескольких лет.

Ранее 12-летний мальчик угнал у отца машину и уехал в никуда, потому что ему не нравилось дома.

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