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Подростков заподозрили в поджоге здания Союза ветеранов в Ставрополе

СК: в Ставрополе задержали подростков по делу о поджоге здания Союза ветеранов
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Максим Блинов/РИА Новости

Несколько подростков оказались под стражей по подозрению в поджоге здания Союза ветеранов боевых действий, расположенного в городе Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

«По подозрению в покушении на террористический акт задержаны подростки», — говорится в заявлении.

Из него следует, что после происшествия сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Речь идет о попытке совершить террористический акт, предпринятой группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали в СК РФ, задержанные искали в интернете подработку, и с ними связалось неустановленное лицо. «Куратор» убедил несовершеннолетних устроить поджог, пообещав им материальное вознаграждение. Но, по словам фигурантов, денег они так и не получили.

«Подростки совершили поджог с использованием легковоспламеняющейся жидкости», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники ведомства продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В том числе специалисты отрабатывают версию, по которой «заказчиком» поджога могли стать украинские специальные службы.

22 марта глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале написал, что ночью в здании Союза ветеранов боевых действий на проспекте Октябрьской революции произошел пожар. Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров, при этом никто не пострадал. Чиновник не исключил, что причиной возгорания мог стать поджог.

Ранее в городе Новосибирске арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии.

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