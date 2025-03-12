Инъекции для похудения утраивают риск депрессии, выяснили ученые

SciRep: Оземпик и его аналоги повышают риск развития депрессии в три раза

Ученые из Медицинского университета Чуншань (Тайвань) установили, что у людей, использующих Оземпик и его аналоги, риск развития депрессии повышен почти в три раза, а тревожности — в два. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Оземпик, Вегови и другие агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида (ГПП-1) все более широко используются для лечения сахарного диабета второго типа и, с недавнего времени, для лечения ожирения. Они замедляют опорожнение желудка, подавляют высвобождение глюкагона и стимулируют выработку инсулина, нормализуя уровень сахара в крови.

Ученые проанализировали данные о психическом здоровье 160 тысяч пациентов с ожирением, применяющих такие препараты. Исследование охватило восьмилетний период использования агонистов ГПП-1. Результаты показали, что при приеме Оземпика и его аналогов риск депрессии повышался почти в три раза, а риск тревожности — в два раза.

Также выяснилось, что те, кто снижал уровень сахара в крови с помощью агонистов ГПП-1, были подвержены суицидальному поведению.

Исследователи надеются, что результаты их работы помогут национальным системам здравоохранения (США и Великобритании) пересмотреть подходы к лечению диабета. Ученые рекомендовали обратить внимание на долгосрочные последствия использования агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида, прежде чем назначать их бесплатно.

Ранее ученые нашли природный аналог «Оземпика» без побочных эффектов.