Роскомнадзор могут наделить правом блокировать ЛГБТ-пропаганду

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает наделить Роскомнадзор (РКН) полномочиями по пресечению распространения материалов с ЛГБТ-пропагандой (экстремистская организация, запрещенная в России) и нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в проекте постановления российского правительства, который размещен на портале публикации нормативно-правовых актов.

В соответствии с документом Роскомнадзор будет пресекать злоупотребления свободой массовой информации, ограничивать доступ в интернет к ресурсам, которые содержат противоправную информацию, противодействовать распространению деструктивной идеологии с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, разрушающих семью и традиционные российские ценности.

17 марта сообщалось, что студента из Москвы оштрафовали на 302 тысячи рублей за пропаганду в социальной сети нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее в Москве ликвидировали фонд помощи трансгендерам.