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В российском регионе спасли корову, провалившуюся в яму

В Ингушетии спасли провалившуюся в яму корову
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МЧС Республики Ингушетия

В Ингушетии сотрудники экстренных служб спасли корову, которая провалилась в яму с водой. Об этом сообщает МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел в станице Троицкое. Корова провалилась в яму с водой на Шоссейной улице, очевидцы сообщили об этом в службу 112.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали животное из ямы. Сообщается, что корова не пострадала.

До этого российские ветеринары спасли котенка, который попробовал на вкус кухонную терку. Гастроэнтеролог и эндоскопист провел четырехмесячному животному исследование верхней части желудочно-кишечного тракта эндоскопом и извлек куски резинки размером от одного до двух сантиметров из желудка. Еще два куска, которые продвинулись дальше, решили не трогать и ждать выведения естественным путем.

Ранее в Ленинградской области спасли двух серых тюленят.

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