Надышавшуюся дымом женщину спасли из объятой огнем квартиры в Татарстане

В Татарстане сотрудники экстренных служб спасли из горящей квартиры 44-летнюю женщину, надышавшуюся дымом. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по республике сообщает KazanFirst.ru.
Инцидент произошел 26 марта в Центральном районе города Набережные Челны. В одном из домов загорелась трехкомнатная квартира на седьмом этаже, и прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли находившуюся внутри женщину, которая успела надышаться дымом.
Спасатели передали пострадавшую медикам. У нее диагностировали отравление продуктами горения средней тяжести. Женщину госпитализировали в БСМП в Набережных Челнах.
Пожарные потушили огонь на площади в пять квадратных метров. Причина возгорания в данный момент устанавливается.
Ранее в российском городе квартира сгорела из-за сетевого фильтра.