Надышавшуюся дымом женщину спасли из объятой огнем квартиры в Татарстане

В Татарстане из горящей квартиры спасли надышавшуюся дымом женщину

В Татарстане сотрудники экстренных служб спасли из горящей квартиры 44-летнюю женщину, надышавшуюся дымом. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по республике сообщает KazanFirst.ru.

Инцидент произошел 26 марта в Центральном районе города Набережные Челны. В одном из домов загорелась трехкомнатная квартира на седьмом этаже, и прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли находившуюся внутри женщину, которая успела надышаться дымом.

Спасатели передали пострадавшую медикам. У нее диагностировали отравление продуктами горения средней тяжести. Женщину госпитализировали в БСМП в Набережных Челнах.

Пожарные потушили огонь на площади в пять квадратных метров. Причина возгорания в данный момент устанавливается.

Ранее в российском городе квартира сгорела из-за сетевого фильтра.