Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе квартира сгорела из-за сетевого фильтра

В Костроме из-за сетевого фильтра сгорела квартира
close
МЧС России

В Костроме сетевой фильтр стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в жилище на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Свердлова. В квартире произошел пожар, и хозяева не смогли самостоятельно покинуть помещение, ожидая помощи на балконе.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из горящего помещения. К тушению огня привлекли девять пожарных и две единицы спецтехники.

Предварительно, причиной пожара стал лежавший на кровати сетевой фильтр, в который было включено несколько электроприборов. Хозяев квартиры разбудил запах дыма и треск огня. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого россиянин оставил обогреватель без присмотра и спалил дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали пламя на площади в 140 квадратных метров.

Ранее на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами