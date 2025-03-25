В российском городе квартира сгорела из-за сетевого фильтра

В Костроме сетевой фильтр стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в жилище на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Свердлова. В квартире произошел пожар, и хозяева не смогли самостоятельно покинуть помещение, ожидая помощи на балконе.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из горящего помещения. К тушению огня привлекли девять пожарных и две единицы спецтехники.

Предварительно, причиной пожара стал лежавший на кровати сетевой фильтр, в который было включено несколько электроприборов. Хозяев квартиры разбудил запах дыма и треск огня. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого россиянин оставил обогреватель без присмотра и спалил дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали пламя на площади в 140 квадратных метров.

Ранее на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей.