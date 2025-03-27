Врач объяснил, как бороться с заедами в уголках рта

Заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта могут возникать по ряду разных причин, в народе эти растрескивания называют «заеды». Заеды в совокупности с постоянной усталостью и плохим состоянием кожи могут говорить о недостатке витаминов группы В или о наличии сахарного диабета. Если заеды случаются систематически, то необходимо обратиться к стоматологу и проверить прикус — это может быть чрезмерное переувлажнение кожи и слизистой оболочки углов рта слюной. Также это может быть реакция на новую зубную пасту или инфекция, обычно передающаяся от электронных сигарет, рассказал «Газете.Ru» Александр Петрикеев, врач-хирург, ангиолог.

«Если мы исключим сложные проблемы в виде сахарного диабета и неправильного прикуса, самой частой причиной все же остается недостаточность витамина В2. Чтобы начинать лечение, нужно понять причину, недостаток витаминов группы В обычно проявляется не только в уголках рта, а в целом на состоянии кожи. Кожа при этом может «потерять цвет» или на ней может появиться неровная пигментация, выглядеть «уставшей», более возрастной и начать шелушиться. При недостатке витамина В можно отметить ломкость ногтей и повышенное выпадение волос», — объяснил он.

Недостаток можно восполнить с помощью курса витаминов, для этого подойдут любые витамины группы В или курс мультивитаминов. Также можно поправить недостаток питанием. Большое количество витамина В содержится в яйцах, сыре, твороге, в целом молочные продукты богаты витамином В, много его и в рыбе, мясе, бобах, гречневой крупе. К восстановлению кожи и убиранию заед можно подключить и косметику, но важно помнить, что в данном случае это лишь сопутствующая терапия, главной будет устранение дефицита витамина изнутри.

«Первым делом необходимо заживить трещины. Так как губы имеют и кожную, и слизистую часть, для заживления кожи необходимо использовать средства, которые подходят и для того, и для другого. Искать витамины группы В в составе косметических средств надо, учитывая, что витамин водорастворимый, поэтому не ищите кремы и бальзамы, они будут либо в сыворотках или гидрогелях. Также можно использовать лечебные гигиенические помады и бальзамы, но надо помнить, что некоторые компоненты могут подсушивать кожу губ. Сушить кожу может парафин, его обычно используют как основу. В этом случае лучше выбрать средства на основе ланолина, к ним также относятся ментол, спирт и салициловая кислота. Сушить кожу может и чрезмерное увеличение губ, например более 2 мл препарата, это вызывает сдавленность тканей, что приводит к плохому кровоснабжению и сухости», — добавил эксперт.

Лучше, чтобы в составе бальзама были натуральные органические масла (ши, жожоба, подсолнечное и кокосовое). Эти компоненты помогут сберечь влагу в губах и предотвратить пересушивание. Также хорошо, чтобы были противовоспалительные и лечебные компоненты: пантенол, экстракт алоэ и витамин Е, резюмировал врач.

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