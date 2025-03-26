Россия ни при каких обстоятельствах не примет новые «Минские соглашения». Об этом французскому изданию Stratpol рассказал полковник ВВС Франции, командор ордена Почетного легиона, кавалер национального ордена «За заслуги» Режи Шамань.

По его словам, Москва в конфликте с Украиной сейчас доминирует во всех сферах и должна воспользоваться ситуацией для обеспечения прочного мира в Европе при соблюдении интересов России.

«Россия не будет подписывать соглашение о прекращении огня. Москва заявила, что не будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, но это не прекращение огня. Россияне уже пережили «Минские соглашения», о которых Меркель и Олланду было что сказать. России второй раз не нужен», — приводятся его слова.

Военный эксперт подчеркнул, что превосходство России сегодня видно во всех областях: в военной технике, тактике, стратегии.

«Путин не отступит от своих стратегических целей. С украинской стороны мы видим постоянные противоречия между политическими амбициями и военной логикой: Украина зачем-то захватывает Суджу, пытается удержать Бахмут, хотя военной логики в этом нет. Это катастрофа. С российской стороны все иначе — Москва добивается своих стратегических целей. ЕС и НАТО рухнут изнутри из-за победы России на Украине», — добавил он.

Французский полковник ВВС отметил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец украинскому конфликту, а Европа не хочет, чтобы война заканчивалась. По его мнению, американский лидер в ближайшее время попытается «избавиться» от Украины, так как это не входит в число его приоритетов, и он не хочет нести ответственность за проигранную войну.

«Россия и Соединенные Штаты восстановили нормальные дипломатические отношения между собой. Для России главной целью переговорного процесса является достижение таких стратегических целей, как демилитаризация Украины, ее денацификация и сохранение контроля над уже освобожденными Москвой территориями. Думаю, Путин не отступит от своих целей», — сказал Шамань.

По его мнению, стратегические приоритеты Трампа сосредоточены на Израиле и Китае, поэтому он хочет как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Соединенные Штаты уйдут военным путем, оставив Европу в покое для помощи Украине. Это, безусловно, ускорит военное поражение Украины», — считает он.