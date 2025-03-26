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Стало известно, кто стал спикером парламента Словакии

Спикером парламента Словакии избрали социал-демократа Рихарда Раши
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Depositphotos

Спикером Национального совета (парламента) Словакии был избран заместитель председателя входящей в правительственную коалицию республики партии «Голос — социальная демократия» Рихард Раши. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

По данным агентства, за избрание Раши спикером проголосовали все 79 депутатов, на поддержку которых опирается в 150-мандатном парламенте правительственная коалиция. Для победы ему необходимо было набрать не менее 76 голосов. При этом парламентарии, которые выступают от словацкой оппозиции, отказали Раши в поддержке.

Раши вернулся в парламент после ухода из министерства инвестиций, регионального развития и информатизации. Его заменил на этом посту Самуэль Мигал (независимый кандидат).

Кресло спикера парламента оставалось свободным почти год. Согласно коалиционному соглашению, пост спикера парламента принадлежит партии Hlas-SD. Как сообщает TASR, выборы были отложены на несколько месяцев, поскольку внутри коалиции не было полного согласия относительно поддержки единого кандидата. Занимавший должность спикера Петер Пеллегрини 6 апреля 2024 года был избран президентом Словакии.

15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести премьер-министру республики Роберту Фицо вотум недоверия. Противники действующего премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

Ранее словацкий депутат рассказал о реакции членов ЕП на ссору Зеленского и Трампа.

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