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Россиянин прогулялся в магазин за спиртным с винтовкой в руках и оказался в отделе полиции

В Новокузнецке мужчина с винтовкой пошел в магазин за спиртным и напугал горожан
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ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Новокузнецке задержали мужчину, который решил прогуляться в магазин за спиртными напитками с винтовкой в руках. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Местные жители заметили на улице Ватутина неизвестного, у которого в руках был предмет, похожий на оружие, и сообщили об этом в полицию. Стражи порядка прибыли на место и задержали подозрительного мужчину. У него изъяли пневматическую винтовку.

Задержанный оказался 31-летним ранее судимым местным жителем. Он рассказал, что дома распивал спиртное, однако в какой-то момент алкоголь закончился и он решил сходить в магазин за новой порцией, прихватив с собой винтовку. Он заверил, что не планировал совершать противоправных деяний, однако не смог объяснить, зачем взял с собой оружие.

В отношении мужчины составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Стражи порядка проводят проверку.

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