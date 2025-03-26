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Автобус сбил пятилетнего мальчика в Подмосковье, ребенка не спасли

В Подмосковье не спасли пятилетнего мальчика, который попал под автобус
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ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье маленький мальчик попал под автобус на пешеходном переходе, его не спасли. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 марта в городе Балашиха возле дома, расположенного на улице Свердлова. Предварительно, водитель автобуса марки «Луидор» наехал на пятилетнего ребенка, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место прибыла бригада скорой помощи, врачи оказали мальчику необходимую помощь. Однако спасти пострадавшего не удалось.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Петербурге 75-летняя пенсионерка оказалась под колесами грузовика, когда водитель автомобиля сдавал назад. Автомобиль переехал пенсионерку, спасти ее не удалось.

Ранее в Брянской области три человека пострадали в ДТП с выехавшим на рельсы грузовиком.

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