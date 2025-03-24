Хинштейн призвал курян оценить поступок блогера, сделавшего граффити в Судже

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы куряне решили, стоит ли принимать извинения блогера Акима Апачева, который нарисовал граффити на стене в Судже.

«Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом», — заявил он.

По словам Хинштейна, голосование не изменит факт административного правонарушения, однако он усомнился в том, что жители Суджи поверят в искренность блогера.

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев.

В видео мужчина рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения. Его действия практически сразу осудили в социальных сетях.

На фоне этого Апачев принес извинения за свои граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть своими творчеством, а хотел поддержать российских бойцов.

Ранее журналисты попали под обстрел в Судже.