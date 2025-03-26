SOS Donbass хочет расширить свою деятельность на Запорожскую и Херсонскую области

Ассоциация SOS Donbass, которая базируется во Франции и доставляет гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики, ищет возможности расширения своей деятельности на Запорожскую и Херсонскую области. Об этом ТАСС сообщил глава ассоциации Венсан Перфетти.

«Я очень хочу реорганизовать нашу деятельность, найти деньги и как можно скорее возобновить гуманитарные мероприятия здесь и, возможно, в других освобожденных российских регионах, почему нет?» — сказал собеседник агентства.

Перфетти добавил, что все будет зависеть от материальных ресурсов ассоциации, в настоящее время с финансами у SOS Donbass наблюдаются сложности, а банковские счета заблокированы.

Собеседник агентства пояснил, что помощь в указанные регионы поступает в виде пожертвований, в основном от жителей Франции.

Незадолго до этого активистка Алена Новикова сообщила, что SOS Donbass доставила гуманитарную помощь в Донецк. По ее словам, несмотря на закрытие счетов, давление со стороны полиции во Франции и многочисленные препятствия от платформ для сбора средств, ассоциации удалось доставить гуманитарную помощь.

Ранее беженец обвинил грузинских наемников в обстреле пункта выдачи гумпомощи в ДНР.