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В Бурятии завуч поверила в дело о госизмене и лишилась почти 6 млн рублей

В Бурятии завуч школы набрала кредитов и отдала мошенникам почти 6 млн рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Улан-Удэ поверила сообщению якобы от директора школы, оформила несколько кредитов и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД по Республике Бурятия.

Неизвестные связались с завучем от имени директора школы, в которой она работает. Аферисты сообщили, что в учреждении проводится проверка и ей необходимо оказать содействие сотрудникам силовых структур.

В дальнейшем с женщиной связался лжеследователь, который сообщил, что директор школы находится под следствием, а ее подозревают в госизмене, женщину также запугали потерей сбережений. Мошенники убедили потерпевшую оформить несколько кредитов в банках, обналичить накопления и перевести их на якобы безопасный счет.

После проведения операции лжеспециалист Росфинмониторинга сообщил о займе, с которым возникли сложности, и убедил потерпевшую совершить еще один перевод. Улан-удэнка заложила в ломбард свои золотые украшения, заняла у родственников и знакомых и перевела требуемую сумму на счет мошенникам. Общий ущерб составил почти 6 млн рублей.

Ранее мошенники выманили у московского бизнесмена почти 60 млн рублей.

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