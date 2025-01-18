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В Казани задержали психолога, которого клиентки обвинили в домогательствах

Mash: в Казани задержали психолога, которого клиентки обвинили в домогательствах
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали психолога Марселя Сультеева, которого обвинили в домогательствах несколько клиенток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, мужчина скрывался в жилом комплексе Царево Village, однако сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали его. В жилище Сультеева провели обыск, а затем отпустили его под подписку о невыезде. Сообщается, что стражи порядка также планируют провести допрос, очные ставки и избрать психологу меру пресечения.

До этого клиентки психолога Марселя Сультеева из Казани рассказали о домогательствах на его приемах. По словам одной из посетительниц, он предлагал ей соитие, мотивируя это тем, что без этого процесса она станет инвалидом. После этого у женщины был нервный срыв. Другая клиентка работала с психологом пять лет и в результате прервала учебу в вузе, «стала отшельницей и уехала в рехаб».

Ранее клиентка столичного салона обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса.

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