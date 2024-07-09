Россия и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности

Россия и Индия обсуждают строительство на новой площадке еще шести блоков атомной электростанции (АЭС) большой мощности и атомных станций малой мощности. Об этом сообщается в материалах пресс-службы Росатома, передает РИА Новости.

«Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна», — говорится в материалах.

Также отмечается перспективность сотрудничества в области замыкания ядерного топливного цикла.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Россию верным другом его страны. По его словам, в российско-индийских отношениях температура всегда со знаком плюс.

Премьер Индии прилетел в Москву с рабочим визитом 8 июля. Он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между странами.

Ранее аналитик рассказал, о чем свидетельствует визит премьера Индии в Россию.