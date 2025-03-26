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Россиянка три года получала пособия на несуществующих детей

В Самаре женщина три года получала пособия на выдуманных детей
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Shutterstock

В Самаре 37-летняя женщина несколько лет получала пособия на выдуманных детей, которых никогда не существовало. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что местная жительница более трех лет получала выплаты на несуществующих детей на основании документов, которые содержали недостоверные сведения о ее материнстве. За это время она успела получить более 2,7 млн рублей.

Красноглинский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении. Также с россиянки в полном объеме взыскали сумму причиненного бюджету ущерба.

Ранее в Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь.

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