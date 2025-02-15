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В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

СК: суд арестовал москвичку, попытавшуюся продать дочь за 200 тысяч рублей
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Столичный СК

В Москве заключили под стражу местную жительницу, которая пыталась продать новорожденную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по столице.

В ведомстве пояснили, что суд избрал такую меру пресечения по ходатайству следователей.

Как выяснило издание mk.ru, за ребенка 20-летняя девушка требовала «материальную благодарность». В беседе с правоохранителями молодая мать призналась, что таким образом пыталась найти дочери состоятельных родителей. По ее логике, если покупатели смогут заплатить крупную сумму, то смогут содержать ребенка в хороших условиях.

Известно, что отец младенца является гражданином Индии, с которым мать виделась два раза. У нее уже есть полуторагодовалый ребенок, которого девушка также родила от иностранца, но тот уехал на родину. В свидетельстве о рождении родительница указала выдуманные данные об отце.

В итоге москвичка стала фигуранткой уголовного дела о торговле людьми. По версии следствия, она решила продать младенца за 200 тыс. рублей, но «покупателями» оказались оперативники.

Новорожденную девочку направили в больницу для обследования. Каких-либо отклонений у нее не нашли. После того, как медики окажут младенцу всю необходимую помощь, его отправят в дом малютки.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.

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