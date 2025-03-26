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Люберцы могут присоединить к Москве по результатам референдума

Муниципальные депутаты рассмотрят присоединение Люберец к Москве
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RybakovaA/Shutterstock/FOTODOM

Совет депутатов городского округа Люберцы рассмотрит возможность присоединения Люберец к Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что депутаты рассмотрят предложение инициативной группы о проведении референдума по данному вопросу.

«Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по выдвижению инициативы проведения местного референдума ... по вопросу «Согласны ли вы, чтобы городской округ Люберцы был присоединен к городу Москва и был включен в состав субъекта федерального значения?» — говорится в сообщении.

До этого член комиссии МГД по спорту и молодежной политике Александр Сапронов говорил, что скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужно ограничить до 10 км/ч. Соответствующую инициативу депутаты Мосгордумы обсудят на круглом столе в конце марта. Мера должна затронуть в том числе моноколеса, велосипеды с электроприводом.

Ранее сообщалось, что в России запретят ездить на самокатах по двое.

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