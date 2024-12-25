Мэр столицы представил депутатам МГД проект развития Москвы

Сергей Собянин: Москва будущего – это безопасный для жизни город

Мэр столицы Сергей Собянин представил депутатам Мосгордумы проект развития Москвы, сообщает «Москва 24».

Как отметил Собянин, Москва должна продолжать поступательное развитие.

«Уже разработаны планы и проекты развития всех отраслей столицы. Для развития проектов необходим комплексный подход», — отметил мэр.

Также Собянин заявил, что Москва будущего – это растущая экономика.

«Москва будущего – это благоустроенный, экологически чистый и безопасный для жизни город, с комфортной городской средой, с архитектурой мирового уровня, лучшей в мире системой транспорта», — сказал он.

Собянин добавил, что Москва занимает второе место среди городских экономик мира.

По его словам, Москва продолжает устойчиво расти.

«Ни санкции, ни ковид не смогли остановить развитие Москвы», — отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о стремлении Москвы стать лучшим городом Земли.