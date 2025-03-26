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У желавшего побороть лишний вес молодого россиянина случайно нашли рак

В Ростове у желавшего побороть лишний вес 19-летнего юноши нашли рак щитовидки
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Depositphotos

В Ростове врачи удалили злокачественную опухоль щитовидной железы у 19-летнего юноши. Заболевание нашли случайно, когда молодого человека обследовали по поводу проблем с лишним весом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

На походе сына к специалистам настояли его родители, которые переживали за здоровье молодого человека.

«Эндокринолог назначил обследование, в том числе — УЗИ щитовидной железы. Ультразвук показал узловое образование в правой доле щитовидки. Взяли пункцию — обнаружили рак», — рассказала мать ростовчанина.

Позже медики из клиники Ростовского государственного медуниверситета нашли едва заметное образование и в левой доле щитовидной железы. Врачи приняли решение об удалении злокачественных образований.

Во время операции медики обнаружили, что опухоль дала метастазы в лимфоузлы. Их также удалили.

«Гистология подтвердила рак, но после операции пациент пройдет курс радиотерапии и, по прогнозам врачей, проживет долгую жизнь», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее в ростовском минздраве рассказали о пожилой пациентке, которая пыталась оттереть злокачественную опухоль мочалкой.

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