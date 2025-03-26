Сотрудники силовых структур проводят следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С Мошковичем проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве», — заявил собеседник агентства.

При этом источник в правоохранительных органах не уточнил, каков процессуальный статус бизнесмена.

Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году, компания стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. С 2006 года бизнесмен занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.

В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — $2,3 млрд. В 2022 году попал под санкции стран Запада.

О задержании Мошковича стало известно днем 26 марта. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Также сообщалось, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Челябинске арестовали интернет-мошенника с миллионами рублей.