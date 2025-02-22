Кошке, которая в одиночку добралась поездом до Лондона, подарили пожизненный проездной

В Англии кошка сбежала из дома и самостоятельно доехала на поезде до Лондона

Английская кошка получила пожизненный проездной после того, как отправилась в одиочное путешествие на поезде, пишет Би-би-си.

Двухлетняя Тилли, которая раньше была бездомной кошкой, попала в заголовки британских газет после того, как в одиночку села на поезд и проехала более 28 км — от своего дома в Вейбридже, графство Суррей, до лондонского вокзала Ватерлоо. Там ее поймали, чтобы затем вернуть владельцу, 52-летнему Майклу Харди.

Оказалось, Тилли регулярно занимается бродяжничеством: раньше она ловила автобусы и даже забиралась за стойку бара в местном пабе. После этого к ее ошейнику прикрепили беспроводную метку AirTag, благодаря чему хозяева узнали, что кошка добралась до Лондона.

Через несколько дней компания South Western Railway, обслуживающая маршрут, по которому путешествовала Тилли, сделала для нее персональный проездной «Cat2Go». Представитель Юго-Западной железной дороги отметил, что она может пользоваться им в течение всех своих девяти жизней.

Ранее кот четыре недели плавал по океану без пищи и добрался до Карибских островов.