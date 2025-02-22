Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кошке, которая в одиночку добралась поездом до Лондона, подарили пожизненный проездной

В Англии кошка сбежала из дома и самостоятельно доехала на поезде до Лондона
close
Michael Hardy/SWNS

Английская кошка получила пожизненный проездной после того, как отправилась в одиочное путешествие на поезде, пишет Би-би-си.

Двухлетняя Тилли, которая раньше была бездомной кошкой, попала в заголовки британских газет после того, как в одиночку села на поезд и проехала более 28 км — от своего дома в Вейбридже, графство Суррей, до лондонского вокзала Ватерлоо. Там ее поймали, чтобы затем вернуть владельцу, 52-летнему Майклу Харди.

Оказалось, Тилли регулярно занимается бродяжничеством: раньше она ловила автобусы и даже забиралась за стойку бара в местном пабе. После этого к ее ошейнику прикрепили беспроводную метку AirTag, благодаря чему хозяева узнали, что кошка добралась до Лондона.

Через несколько дней компания South Western Railway, обслуживающая маршрут, по которому путешествовала Тилли, сделала для нее персональный проездной «Cat2Go». Представитель Юго-Западной железной дороги отметил, что она может пользоваться им в течение всех своих девяти жизней.

Ранее кот четыре недели плавал по океану без пищи и добрался до Карибских островов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами