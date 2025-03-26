Мужчина выпекал лепешки и плевал в них во время религиозного мероприятия в Индии

В Индии пекарь плюнул на тесто для лепешек роти во время религиозного мероприятия. Инцидент попал на видео, и хулигана арестовали. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел 25 марта в Газиабаде во время религиозного собрания в районе Гаган Вихар. 28-летний мужчина по имени Шавез отвечал за выпечку лепешек в тандыре и плевал в заготовки под камерой. Видео быстро распространилось в социальных сетях, возмутило пользователей, и в итоге на Шавеза подали жалобу в полицию местные жители.

В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 271 и 272 Уголовного кодекса Индии. Его обвинили в халатности и совершении злонамеренного деяния, повлекшего за собой распространение опасной для жизни инфекции. Фигурант уже находится под арестом.

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