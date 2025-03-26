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Мужчине грозит два года тюрьмы за то, что он потрогал грудь пассажирки в самолете

Американца будут судить за домогательства в отношении девушки на борту самолета
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Американец, уже трижды пристававший к попутчицам в самолетах, предстанет перед судом. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент, произошедший 18 марта на борту рейса American Airlines из Чикаго в Сиэтл, стал уже третьим аналогичным случаем в биографии 55-летнего жителя Далласа Чериана Абрахама. По версии следствия, мужчина приставал к 22-летней девушке. Абрахам, сидевший на месте 20А у окна, положил палец на грудь пассажирки поверх ее одежды. Он сделал это под предлогом попытки дотянуться до своего багажа, и девушка подумала, что это прикосновение действительно было случайным. Но в течение полета мужчина еще несколько раз пытался дотронуться до ее груди. В итоге она обратилась с жалобой на попутчика к стюарду, и ее пересадили.

Как выяснилось, Абрахама уже обвиняли в домогательствах две женщины, которые были его соседками на авиарейсах в апреле 2024 и в октябре 2023 года. В итоге мужчине арестовали по обвинению в оскорбительном сексуальном контакте, а в авиакомпании American Airlines запретили предполагаемому насильнику летать их рейсами. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее на Урале незнакомец приставал к школьнице в лифте.

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