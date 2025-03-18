«Успела забежать в квартиру»: на Урале незнакомец приставал к школьнице в лифте

В Челябинске задержали мужчину за домогательства в отношении школьницы в лифте

В Челябинске неизвестный зашел за школьницей в подъезд и приставал к ней в лифте. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в ЖК «Западный луч». По словам жильцов, незнакомец проскользнул за девочкой в подъезд, прошел мимо консьержки и зашел вместе с ребенком в лифт.

«Начал домогаться до девочки в лифте, она успела выбежать на этаже и быстро забежать в квартиру. Он за ней побежал на этаж», — приводит СМИ слова местной жительницы.

Женщина отметила, что незнакомец не оголялся, но трогал несовершеннолетнюю за бедра. Родители школьницы написали заявление в правоохранительные органы.

В пресс-службе областной полиции заявили, что установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения. В отношении него проводится доследственная проверка.

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