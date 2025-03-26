Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В возрасте 68 лет скончался режиссер Андрей Ермаш

Режиссер фильмов «Конец вечности» и «Лунная радуга» Андрей Ермаш умер в 68 лет
close
Союз кинематографистов России

В возрасте 68 лет скончался режиссер и сценарист Андрей Ермаш. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.

«Да, это так», — подтвердил Степанов журналистам информацию о смерти Ермаша.

Ермаш ушел из жизни 25 марта в своей квартире в Гранатном переулке в Москве. По данным источника сайта MK.ru, ему внезапно стало плохо. Сестра вызвала скорую помощь, но медикам не удалось спасти его.

Наибольшую известность режиссеру принес фантастический боевик «Лунная радуга», в котором снялись Василий Ливанов и Игорь Старыгин. Его последней работой стал фильм «Конец вечности». Также известно, что он был сыном Филиппа Ермаша, бывшего руководителя советского кинематографа.

25 марта стало известно о смерти актрисы Галины Марченко, которая подарила свой голос Каркуше из «Спокойной ночи, малыши». Артистка умерла в возрасте 88 лет.

Марченко проработала в редакции детского телешоу почти полвека, из которых 25 лет она озвучивала Каркушу. С 1970 по 1984 год она также исполнила несколько эпизодических ролей, в том числе сыграла в экранизации трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и в фильме «Неизвестный солдат». Кроме того, Марченко принимала участие в создании фильма-спектакля по стихотворениям Агнии Барто.

Ранее умерла актриса Ольга Лысенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами