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Умерла актриса Ольга Лысенко

Союз кинематографистов России: умерла актриса «Снегурочки» Ольга Лысенко
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Союз кинематографистов РФ/VK

Советская и российская актриса Ольга Лысенко скончалась 22 марта на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье режиссера Георгия Лысенко. В 1965 году она окончила ВГИК, а с 1966 года стала актрисой Театра-студии киноактера. Ее дебют в кино состоялся в 1958 году, а всего фильмография насчитывает около 40 работ.

Среди ключевых ролей — Тоня Одинцова в фильме «Я купил папу», радистка Ольга в «Проверено — мин нет», а также участие в картинах «Зеленый фургон», «Снегурочка», «Черный замок Ольшанский» и «Красный цвет папоротника».

18 марта певец Филипп Киркоров сообщил в Telegram-канале о смерти отца Бедроса.

Ранее актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет.

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