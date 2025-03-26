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Женщине наложили 5 швов после того, как ей на голову упал велосипед с 12-го этажа

WOB: малазийка оказалась в больнице из-за велосипеда, упавшего на нее с 12-го этажа
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worldofbuzz.com

Женщине в Малайзии наложили пять швов после того, как ей на голову упал велосипед, выкинутый с 12-го этажа, пишет World of Buzz.

Пострадавшая 43-летняя Азураини Язид в этот момент выносила мусор. Ее муж Джусри Ибрагим в этот момент находился дома и узнал о случившемся от ребенка, ставшего очевидцем инцидента.

«Жена лежала без сознания, вся в крови. Я сразу прибежал, когда ребенок сообщил о происшествии», — прокомментировал мужчина.

Медики оказали Азураини первую помощь, после чего доставили ее в больницу Султана Нур Захира, где на рану наложили пять швов. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

Владелец велосипеда утверждает, что технику бросил неизвестный — сам хозяин оставил ее у двери квартиры. Полиция уже начала расследование.

«Мы опросили жителя, который подтвердил, что велосипед его, но он его не сбрасывал. Устанавливаем личность виновного», — сообщил начальник полиции округа Азли Мохд Нур.

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