Российскому экс-полицейскому, осужденному за педофилию, смягчили наказание

В Екатеринбурге суд смягчил наказание экс-силовику, которого осудили за педофилию. Об этом со ссылкой на Свердловский областной суд сообщает Ura.ru.

Экс-сотруднику полиции, которого осудили за надругательство над шестилетним сыном друзей, смягчили наказание. С него сняли запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест, так как судом первой инстанции это было не мотивировано. Основную санкцию оставили без изменений.

В 2022 году шестилетний мальчик признался родителям, что 50-летний друг семьи и по совместительству бывший полицейский надругался над ним. Отмечается, что мужчина ранее не вызывал у родственников ребенка подозрений — он часто оставался с малолетним. Рассмотрение уголовного дела в его отношении началось лишь в январе 2024 года, педофила приговорили к 12 годам лишения свободы.

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