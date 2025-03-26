В Эстонии россиянина приговорили к лишению свободы по делу о госизмене

В Эстонии суд приговорил гражданина России и Эстонии Андрея Макарова по делу о госизмене. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По информации журналистов, Макарова обвинили в том, что он якобы фиксировал передвижения латвийской военной техники и передавал информацию России. Также мужчину обвинили в поджогах и слежке за проживавшим в Литве другим россиянином.

В итоге Макарова приговорили к 15 годам лишения свободы, но решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметило ERR.

До этого Московский областной суд вынес приговор в отношении жителя Подольска, который по указанию из Киева устроил диверсию. Следствием установлено, что по заданию украинских спецслужб Болдырев поджег релейный шкаф на перегоне Подольск–Гривно Курского направления железной дороги. После этого он должен был демонстративно сжечь Коран в Москве, но не успел, поскольку был задержан. Его признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее в МИД России назвали предвзятым приговор россиянину Тордену в Финляндии.