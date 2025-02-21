Россиянин познакомился в интернете с девушкой и получил срок за госизмену

Московский областной суд вынес приговор в отношении жителя Подольска, который по указанию из Киева устроил диверсию на железной дороге, а затем должен был сжечь Коран. Его признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.

Установлено, что Роман Болдырев несколько недель переписывался и обменивался фотографиями с гражданкой Украины, с которой познакомился через чат-бот. В начале февраля прошлого года через аккаунт девушки с ним вышел на связь мужчина, представившийся сотрудником ГУР МО Украины. Он, угрожая расправой, а также обнародованием переписки интимного характера, потребовал совершить диверсию.

Следствием установлено, что по заданию украинских спецслужб Болдырев поджег релейный шкаф на перегоне Подольск–Гривно Курского направления железной дороги. После этого он должен был демонстративно сжечь Коран в Москве, но не успел, поскольку был задержан.

До этого сжегший Коран Никита Журавель на заседании Висаитовского районного суда Грозного заявил, что сделал это, чтобы подзаработать. Он подтвердил, что 4 мая 2023 года снял на телефон сжигание священной книги и отправил это пользователю в Telegram. Затем Журавель завернул несгоревшие страницы в футболку и выбросил в мусор. Подсудимый признался, что не задумывался, для чего это делает.

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