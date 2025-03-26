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Администрация Трампа приостановила выдачу грин-карт ряду категорий просителей

CBS: администрация Трампа приостановила выдачу грин-карт некоторым иностранцам
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Evgenia Parajanian/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу грин-карт ряду категорий просителей, включая иностранных беженцев, уже легально получивших такой статус. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг на некоторое время поставит в подвешенное состояние иностранцев, которым было предоставлено убежище на американской территории, поскольку они доказали, что могут подвергнуться преследованиям в своих странах (по политическим взглядам, из-за расы или религии).

В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что намерен незамедлительно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе страны, на границе с Мексикой. Газета отмечает, что в настоящее время соответствующие указы Трампа оспариваются в федеральном суде.

Ранее страны Европы скорректировали правила поездок в США из-за антитрансгендерной политики.

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