Аэропорт Нового Уренгоя приостановил работу после аварии на взлетной полосе

Аэропорт Нового Уренгоя приостановил работу после аварии с Ан-12

Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина

Аэропорт Нового Уренгоя приостановил прием и отправку самолетов после выката Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

В пресс-службе пояснили, что службы аэропорта ведут работы по эвакуации воздушного судна, а на это потребуется несколько часов.

Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-1137 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что воздушное судно выполняло коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту было восемь членов экипажа.

Один человек пострадал после выката самолета. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи.

«Все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

Ранее в аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом полосу при посадке.