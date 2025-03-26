Один человек госпитализирован после происшествия с Ан-12 в Новом Уренгое

Депздрав: один человек госпитализирован после ЧП с Ан-12 в Новом Уренгое

Один человек госпитализирован после выката самолета Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, передает РИА Новости.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи.

«Все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, у самолета Ан-12 RA-1137 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что воздушное судно выполняло коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту находились восемь членов экипажа.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

Ранее в аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом полосу при посадке.