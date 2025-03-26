В России зафиксировали рекордно низкий показатель младенческой смертности

Самый низкий за всю историю России и Советского союза показатель младенческой смертности зафиксирован на сегодняшний день в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Государственной думе, передает ТАСС.

«За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить», — отметил премьер.

Вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников в марте рассказал «Газете.Ru», что число трудоспособных россиян в 2025 году сократится на 1,5 млн или 1,9% по сравнению с 2024 годом.

Он отметил, что убыль трудоспособного населения России является одной из ключевых демографических проблем, возникшей из-за демографической ямы 1990-х годов. По данным Росстата, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности населения в трудоспособном возрасте: обычно это возраст от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин.

Ранее ученых встревожила детская смертность от гриппа, связанная с повреждениями мозга.