В «Опоре России» рассказали о последствиях демографической ямы 90-х

Число трудоспособных россиян в 2025 году сократится на 1,5 млн или 1,9% по сравнению с 2024 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников.

«Убыль трудоспособного населения России является одной из ключевых демографических проблем, возникшей из-за демографической ямы 1990-х годов. По данным Росстата, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности населения в трудоспособном возрасте: обычно это возраст от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин. В 2023 году численность трудоспособного населения России составляла приблизительно 82 млн человек, а в 2024 году сократилась на 1,5 млн человек, до 80,5 млн. На мой взгляд, в 2025 году темп убыли трудоспособного населения сохранится, а общая численность составит 79 млн человек, то есть также сократится примерно на 1,5 млн человек, или на 1,9%», — отметил Пищальников.

По его словам, в итоге ужесточается конкуренция за квалифицированные кадры, что приводит к «гонке зарплат» и увеличению издержек для бизнеса, а в конечном итоге снижает прибыль и инвестиции. Эта тенденция также создает давление на пенсионную систему — меньше работающих означает меньше отчислений в пенсионный фонд, что усугубляет нагрузку на бюджет, уточнил эксперт. Он добавил, что трудоспособное население — основа экономики, а его сокращение без роста производительности труда замедляет темпы развития.

Пищальников назвал пять способов решения проблемы убыли трудоспособного населения.

Первый способ — привлечение мигрантов, либерализация миграционной политики и привлечение квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Второй способ — стимулирование рождаемости: увеличение пособий, поддержка молодых семей, улучшение условий для воспитания детей. Такой способ работает в долгосрочной перспективе при условии улучшения инфраструктуры и роста доходов населения, уверен Пищальников.

Третий способ — повышение производительности труда и внедрение новых технологий. Автоматизация и цифровизация могут в значительной степени компенсировать нехватку рабочих рук, уточнил эксперт.

Четвертый способ — улучшение здоровья населения: снижение смертности и увеличение продолжительности жизни за счет улучшения системы здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, снижения смертности в автомобильных авариях и других мер.

Пятый способ — переобучение и переквалификация: поддержка программ переподготовки для пожилых работников и безработных.

«Проблемы, с которыми столкнулась Россия — старение населения, низкая рождаемость и сокращение трудоспособного населения — не являются уникальными и характерны для многих стран. В то же время они угрожают экономическому росту и социальной стабильности. Самый предпочтительный сценарий решения этой задачи — повышение уровня благосостояния граждан за счет создания современных высокотехнологичных предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, а также повышение производительности труда. Это не просто экономическая задача, а стратегическая миссия, требующая комплексного подхода», — заключил Пищальников.

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