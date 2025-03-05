Ученых встревожила детская смертность от гриппа, связанная с повреждениями мозга

Американские ученые выявили тревожную тенденцию — каждый восьмой случай летального исхода из-за гриппа среди детей в США был связан с осложнениями в мозге. Об этом сообщает портал Live Science со ссылкой на данные государственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным CDC, за сезон 2024–2025 от гриппа в США скончались более 19 тыс. человек, включая 68 детей. У девяти из них (13%) были зафиксированы осложнения на мозг, такие как гриппоассоциированная энцефалопатия или энцефалит. Эти состояния вызывают дисфункцию мозга, отек, судороги, галлюцинации и изменения личности.

Грипп остается одним из самых опасных вирусов в мире. Хотя уровень смертности от него относительно низок (1,8 на 100 тыс. случаев), из-за массового распространения болезнь ежегодно уносит тысячи жизней. По данным исследования 2021 года, поражение нервной системы остается одной из основных причин детской смертности от гриппа.

Эксперты призывают родителей и врачей быть бдительными, особенно в отношении детей, и своевременно вакцинироваться для предотвращения тяжелых осложнений.

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