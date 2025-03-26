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Пилот выгнал пассажира из туалета самолета, потому что тот «слишком долго там сидел»

LADBible: в США пилот выгнал из туалета слишком долго сидевшего там пассажира
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В США пилот выгнал пассажира из туалета самолета, потому что тот «слишком долго там сидел», пишет LADBible.

Как пишут СМИ, приятели Исраэль Либб и Джейкоб Себбага летели из Мексики в Хьюстон самолетом авиакомпании United Airlines. После набора высоты Либб отправился в туалет самолета. Через 20 минут бортпроводник попросил его друга проверить, все ли в порядке.

Себбаг постучал в дверь и получил ответ от приятеля, что у него проблемы с желудком, но скоро он выйдет из туалета и займет свое место. Однако через 10 минут к ситуации подключился пилот, который, как рассказали приятели, начал кричать на Либба, требуя немедленно покинуть туалет.

Затем якобы пилот ворвался в туалет и силой вытащил 20-летнего Либба, оставив его с опущенными штанами на глазах у пассажиров и экипажа. По прибытии в Хьюстон приятелей задержали сотрудники полиции. Либб спросил о причине задержания, на что, как указано в иске, один из офицеров ответил, что у Исраэля и Джейкоба «нет никаких прав».

Мужчин отпустили лишь на следующий день, позволив улететь в Нью-Йорк, однако им пришлось самостоятельно оплачивать отель и питание. В United Airlines пока не прокомментировала ситуацию, а мужчины подали в суд, надеясь получить моральную компенсацию.

Ранее индийский самолет развернули во время полета из-за переполненных туалетов.

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