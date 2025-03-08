Иностранцы украли из квартиры двух болонок и потребовали выкуп в 102 млн рублей

В Швейцарии иностранцы украли двух болонок и потребовали баснословный выкуп

В Швейцарии похитители болонок потребовали 1 млн франков (более 102 млн руб. — прим. ред.) за их возвращение. Об этом сообщила местная полиция.

Две собаки были украдены из квартиры в Шлирене 24 февраля, 59-летний хозяин животных нашел на месте письмо с требованием выкупа и обратился за помощью к правоохранителям.

Спустя три дня в аэропорту Цюриха задержали первого подозреваемого, 30-летнего норвежца, который собирался покинуть страну.

Дальнейшие поиски привели следователей к 38-летнему жителю Польши, на этой неделе у него изъяли собак и вернули их владельцу. Теперь расследованием занимаются польские власти.

Ранее в Туле подросток выдумал свое похищение и требовал у бабушки 3 млн рублей.