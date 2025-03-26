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Мужчина не может найти работу из-за преступников, использовавших его личность в криминале

The Guardian: немец не может найти работу из-за преступников, укравших его документы
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Christian Horz/Shutterstock/FOTODOM

Немец не может устроиться на работу из-за того, что преступники украли его документы и использовали данные мужчины в криминальных целях, пишет The Guardian.

Гражданин Германии Ахмед Баттих пытается очистить свое имя после того, как обнаружил, что в британских полицейских базах значится осужденным за преступления, которых он не совершал. Все началось в 2021 году, когда мошенник, использовавший украденные документы немца, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за ряд правонарушений в Лондоне.

Проблемы для Ахмеда начались, когда потенциальный работодатель обнаружил эту судимость во время стандартной проверки биографии.

«У меня есть доказательства, что в то время я находился в Тунисе — отметки в паспорте, билеты. Но мне сказали, что они не могут просто взять и поверить мне на слово», — рассказывает Баттих.

Хотя суд еще в 2022 году признал ошибку и требовал от полиции исправить запись, в базе данных ничего не изменилось. Более того, позже на имя Ахмеда были записаны новые преступления, включая хранение ножа в общественном месте.

«Я не мог поверить, что это происходит снова. Суд уже подтвердил, что мои документы были украдены! Почему моё имя до сих пор не очистили?» — возмущается мужчина.

Пытаясь доказать свою невиновность, Баттих потерял возможность устроиться на работу, был вынужден продать машину и сейчас находится на грани отчаяния.

В апреле 2024 года он направил в суд предложение предоставить свои отпечатки пальцев и образец ДНК через Интерпол, что окончательно прояснило ситуацию.

«Я в полном отчаянии. Что бы вы делали на моем месте?» — задается вопросом немец.

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