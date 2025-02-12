Муниципальный депутат попался при получении посылки с мефедроном в российском регионе

Депутата из Ненецкого автономного округа уличили в незаконном приобретении наркотиков. Мужчину задержали при получении посылки с мефедроном, сообщает «Сапа».

По информации СМИ, фигурантом дела о незаконном приобретении наркотических веществ стал 37-летний Дмитрий из отдаленного поселка Хонгурей. Слуга народа заказал через интернет около 30 граммов запрещенного вещества и пришел забирать посылку.

Мужчина показал на почте штрихкод и был задержан, так как сотрудники полиции уже вскрыли и изъяли его заказ. Депутат заявил, что купил мефедрон для личного употреблени. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии за домогательства к ребенку задержали депутата-каратиста.