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Муниципальный депутат попался при получении посылки с мефедроном в российском регионе

Заказавшего наркотики по почте депутата задержали в Ненецком автономном округе
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Shutterstock

Депутата из Ненецкого автономного округа уличили в незаконном приобретении наркотиков. Мужчину задержали при получении посылки с мефедроном, сообщает «Сапа».

По информации СМИ, фигурантом дела о незаконном приобретении наркотических веществ стал 37-летний Дмитрий из отдаленного поселка Хонгурей. Слуга народа заказал через интернет около 30 граммов запрещенного вещества и пришел забирать посылку.

Мужчина показал на почте штрихкод и был задержан, так как сотрудники полиции уже вскрыли и изъяли его заказ. Депутат заявил, что купил мефедрон для личного употреблени. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии за домогательства к ребенку задержали депутата-каратиста.

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