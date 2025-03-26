«Боимся задохнуться»: в Чертанове в грузовом лифте застряли жильцы с младенцем

В жилом комплексе «Вертикаль» в Чертанове в грузовом лифте застряли шестеро взрослых и младенец. Они просидели в замкнутом пространстве более двух часов — по словам пострадавших, к моменту спасения дышать в лифте было сложно.

Двигавшийся с 22 этажа лифт застрял между четвертым и пятым этажами, сообщила одна из находившихся в нем жительниц в беседе с 360.ru. По ее словам, плохо себя она чувствовала еще долго после спасения.

«Как только вытащили, было очень плохо, кружилась сильно голова. Насчет малыша не знаю, но при выходе из лифта ребенку было очень душно, — рассказала женщина. — Писали заявку в новую УК, не поступило никакого ответа. Боимся теперь, что застрянем в лифте вечером и задохнемся там».

Сразу после застревания лифта жильцы пытались вызвать диспетчера, который, однако, посоветовал позвонить экстренной бригаде. Одним из пострадавших оказался мастер, который только недавно чинил этот лифт.

Спасли людей спустя 2 часа 10 минут. По словам одной из жительниц, к этому моменту дышать было уже очень сложно, ребенок начал задыхаться и весь покраснел. Затем двери открылись между этажами и людей попросили прыгать на этаж.

В целом, по словам местных жителей, сломанные лифты стали для них обыденностью. Всего в доме располагаются один пассажирский лифт, который уже более шести месяцев не работает, и два грузовых. В управляющей компании заявили, что для починки вышедшего из строя лифта нет запчастей.

В начале марта в Петербурге три человека, включая пятилетнего ребенка, на несколько часов застряли в лифте ТЦ. Специалисты прибыли к ним на помощь лишь спустя полтора часа.

Ранее в Москве женщина лишилась пальца из-за застрявшего в дверях лифта поводка собаки.