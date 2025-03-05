Двое взрослых и ребенок на несколько часов застряли в лифте петербургского ТЦ

«Фонтанка»: в Петербурге двое взрослых и ребенок застряли в лифте ТЦ

В Петербурге три человека, включая ребенка, на несколько часов застряли в лифте ТЦ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл», расположенном недалеко от станции метро «Пионерская». Двое взрослых и пятилетний ребенок застряли в лифте без света, и специалисты прибыли к ним на помощь лишь спустя полтора часа.

В службе безопасности Fort Group сообщили, что освободить застрявших в лифте людей из-за невозможности безопасно сдвинуть лифт не получалось — для этого требовалась специальная деталь.

Отмечается, что все делалось с максимальной безопасностью для застрявших. В данный момент взрослых и ребенка уже вызволили.

До этого в Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Пассажирки подъемника в результате произошедшего не пострадали.

Ранее женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.