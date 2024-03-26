Россиянам рассказали, как собирать березовый сок, не причиняя вреда деревьям

Больше всего березового сока становится в период таяния снега. В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области напомнили о правилах сбора природного нектара. Сообщение ведомства приводит «Радио 1». Отмечается, что добыча сока не запрещена законом, однако важно убедиться, что дерево не находится на особо охраняемой территории.

«Нельзя использовать для этих целей молодые древесные насаждения с диаметром ствола меньше 30 сантиметров, а также делать несколько отверстий в одной березе и сливать с нее больше 1,5 литров сока», — предупредили в министерстве.

Специалисты также отмечают, что после сбора сока важно заделать отверстие садовым варом, воском или заткнуть его палочкой с мхом, чтобы береза продолжала готовиться к лету.

До этого эксперты предупреждали, что за сбор березового сока в Москве можно получить штраф от 3,5 до 4 тыс. рублей, так как это приравнивается к повреждению зеленых насаждений.

Как отмечают врачи, в березовом соке много полезных веществ, в том числе — витамины группы B, витамины A и C, а также калий, кальций, железо, марганец и т.д.

Ранее россиянам назвали запрещенные для сбора грибов места.