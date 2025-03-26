Врач раскрыла, какие болезни можно подхватить через поцелуй

Через поцелуи передаются многие вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным и контактным путями. Например, герпетические инфекции: вирус простого герпеса, цитомегаловирус и инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Эти вирусы легко передаются при поцелуях, особенно если на слизистой рта есть небольшие повреждения. Причем герпес — это не только высыпания на губах, но и вирус, который может жить в организме годами и обостряться при стрессе или ослабленном иммунитете», — отметила специалист.

Не стоит забывать и о привычных ОРВИ, гриппе, коронавирусе и других респираторных заболеваниях, продолжила она.

Врач подчеркнула, что поцелуи крайне важны для поддержания эмоциональной близости, однако нужно подходить к ним ответственно: помнить о правилах гигиены и своевременно обследоваться на перечисленные инфекции.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирус оспы обезьян может передаваться воздушно-капельным путем. Однако, по данным специалистов, этот путь заражения не имеет большого значения.

При этом ученые рекомендуют использовать защитные маски зараженным людям, их близким и врачам. Также они призывают к дополнительным исследованиям, которые позволят изучить распространение вируса.

Ранее врач развеяла миф о половом способе заражения гепатитом.