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Эксперты подтвердили, что вирус оспы обезьян может передаваться воздушно-капельным путем

AFP: вирус оспы обезьян в редких случаях может передаваться воздушно-капельным путем

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Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирус оспы обезьян может передаваться воздушно-капельным путем. Однако этот путь заражения не имеет большого значения, сообщает AFP.

ВОЗ 14 августа объявила международную чрезвычайную ситуацию, связанную со вспышкой клады 1B mpox (оспы обезьян) в Демократической Республике Конго. Вирус распространяется между людьми в основном через тесный физический контакт (поцелуи, прикосновения, половой акт).

Воздушно-капельный путь, при котором слюна зараженного попадает в воздух, также возможен. Этот тип передачи вируса не станет основным, подчеркнули в ВОЗ. Однако эксперты рекомендовали использовать защитные маски зараженным людям, их близким и врачам. Также они призвали к дополнительным исследованиям, которые позволят изучить распространение вируса.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению оспы обезьян у прибывших из эпидемически неблагополучных стран. Контактировавших с больными оспой обезьян предлагается изолировать на три недели.

Ранее в ВОЗ назвали необходимую сумму для борьбы с распространением оспы обезьян.

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