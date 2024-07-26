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Врач развеяла миф о половом способе заражения гепатитом

Врач Шархун: заражение гепатитом при половом контакте возможно в 15% случаев

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Утверждение, что основным путем заражения вирусным гепатитом В и С является половой, — миф. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун. По ее словам, данный способ передачи инфекции имеет место лишь в 15% случаев.

«Также заблуждением является то, что вирусные гепатиты В и С передаются бытовым путем — нет, это миф. Объятия, поцелуи, совместное использование посуды и даже средств личной гигиены, то есть зубные щетки, бритвы — риск инфицирования только теоретический», — сказала врач.

Она подчеркнула, что основным путем заражения гепатитом является парентеральный — через кровь. Это медицинские процедуры, оперативные вмешательства, переливания крови и т.д.

До этого Шархун говорила, что гепатиты В и С не являются противопоказанием к беременности. При этом, по ее словам, если заражение произошло во время беременности, появляется риск развития гипотрофии плода или рождения недоношенного ребенка.

В июне Роспотребнадзор представил доклад, согласно которому, заболеваемость вирусным гепатитом С в 2023 году выросла на 26% по сравнению с 2022-м.

Ранее врач рассказал, как избежать заражения опасным для печени вирусом.

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